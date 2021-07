An der Sauschütt in Grünwald kann man nicht nur Wildschweine beobachten, sondern auch Geschichten lauschen. Am Dienstag, 13. Juli veranstaltet die Gemeindebücherei Grünwald in Kooperation mit dem Walderlebniszentrum eine Lesung für Kinder. Auf dem Programm steht diesmal "Quappi". Es geht in der Geschichte ab vier Jahren

um eine kleine Kaulquappe. Solange sie mit ihren Geschwistern zusammen ist, haben sie vor nichts Angst. Aber es werden immer weniger, bis Quappi alleine ist. Doch eines Tages wird aus Quappi ein Frosch und der erlebt noch eine andere schöne Überraschung. Treffpunkt ist um 16 Uhr zur Fütterung am Wildschweinstadl, danach wird vorgelesen. Um Anmeldung unter der Nummer 089/641 24 70 wird gebeten.