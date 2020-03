Laute Tram in Grünwald

Einige Tage mit ganz besonders lauten Trambahnen haben Anlieger der Linie 25 in Grünwald beklagt. Auch CSU-Gemeinderätin Barbara Portenlänger-Braunisch, selbst Anwohnerin und erklärte Befürworterin der Trambahnlinie, musste die Steigerung des Lärm feststellen. Bei ihr hätten sich auch weitere Anwohner gemeldet, berichtete Portenlänger Braunisch. Matthias Korte, Pressesprecher der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG), teilt mit, dass die Lärmentwicklung durch "Flachstellen an den Rädern" entstanden sei. "Diese werden derzeit von unserer Werkstatt beseitigt", verspricht er. Johann Ebner, seit Jahren als Kritiker der Lärmentwicklung durch die Trambahnlinie bekannt, fragt außerdem: "Besteht Hoffnung dass unser veraltetes Gleissystem eine vorgezogene Erneuerung erfährt?" Der Grünwalder Kämmerer Raimund Bader teilt auf die Anfrage mit, dass Haushaltsmittel sofort zur Verfügung gestellt würden, sofern eine Gleiserneuerung geplant sei. Diese müsste natürlich die MVG in die Wege leiten.