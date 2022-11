Das Stück "Wettlauf zwischen Hase und Igel" führen die Grünwalder Laienspieler am Samstag und Sonntag, 19. und 20. November, im Bürgerhaus an der Dr.-Max-Straße auf. Beginn ist jeweils um 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Regie führt die Leiterin der Laienspieler, Liesel Strauch, unterstützt von Alexandra Heyenga und Sara Al Kamand, die Musik macht Ulrich Wiedemann. Für die nächste Produktion werden noch Kinder von sechs Jahren an gesucht, die mitspielen möchten. Eltern können sich bei Liesel Strauch melden unter der Telefonnummer 0173/809 78 19 oder per E-Mail an l.stauch@online.de.