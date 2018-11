9. November 2018, 22:06 Uhr Grünwald Kühlen Kopf behalten

Egal ob in Schule, Studium, Job oder Alltag - Stress kann schnell entstehen. Wie man kühlen Kopf bewahrt, zeigt Antje Heimsoeth. Sie wurde als "Vortragsrednerin des Jahres 2014" ausgezeichnet und tritt auf Einladung der Frauen-Union am Donnerstag, 15. November, 19 Uhr, im Alten Wirt in Grünwald auf. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung per E-Mail an fu.strasslach.dingharting@gmail.com wird gebeten.