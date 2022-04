Der Blick von Judas Ischariot zur Rechten Jesus Christus ist ernst, an den beiden Enden der Tafel diskutieren die Apostel lebhaft. Die Stimmung scheint aufgewühlt zu sein. In dieser Szene liegt die Frage begraben, ob Judas, der zu den erstberufenen Jüngern zählte, ein Verräter ist, ein Denunziant, der Jesus um des Geldes Willen ans Kreuz lieferte. Oder brauchte Jesus, der um Tod und Auferstehung wusste, die Auslieferung durch Judas, damit sich die Schrift erfülle?Zu sehen ist das Motiv in der Ganzjahreskrippe in der Grünwalder Kirche St. Peter und Paul, die dort seit vergangenem Weihnachten einen Platz hat - und das ganze Jahr über wechselnde Szenen zu kirchlichen Festen und Gedenktagen zeigt. So wie in der aktuellen Osterwoche das letzte Abendmahl wird zum kommenden Ostern die Auferstehung präsentiert. Ein kleines Team aus ehrenamtlichen Mitgliedern der Gemeinde kümmert sich um die Krippe, malt, näht und bastelt mit viel Liebe zum Detail, gibt der Krippe immer wieder neue Gesichter. Die Figuren, die der Krippe das Leben vermitteln, werden von der Schnitzerei Heide im Grödner Tal in Südtirol hergestellt.