Im Corona-Testzentrum in Grünwald werden von kommender Woche an auch kostenlos Antigen-Schnelltests vorgenommen. Wie die Gemeinde mitteilt, gibt es die Möglichkeit dazu jeweils am Montag von 13 bis 16 Uhr und am Donnerstag von 8 bis 12 Uhr. Mittwochs von 8 bis 12 Uhr und freitags von 8 bis 11 Uhr werden dagegen Abstriche für ebenfalls kostenlose, reguläre PCR-Tests genommen. Beide Angebote richten sich ausschließlich an Grünwalderinnen und Grünwalder, die Krankheitssymptome aufweisen oder in den vorausgegangenen 14 Tagen in engem Kontakt zu Infizierten standen. Das Testzentrum befindet sich auf dem Parkplatz des Wertstoffhofs. Termine können unter www.coronatest-gruenwald.de vereinbart werden.