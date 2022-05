Der Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" für die Teilnehmer im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren kann aufgrund der pandemischen Lage auch heuer nur nicht-öffentlich stattfinden. Musikfreunde aus der Region haben aber an diesem Samstag, 14. Mai, von 18 Uhr an die Möglichkeit, die erfolgreichsten jungen Talente des Regionalwettbewerbs in einem öffentlichen Preisträgerkonzert im Grünwalder August-Everding-Saal zu erleben. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Es gilt Maskenpflicht für Besucher ab 6 Jahren im gesamten Gebäude (ab 17 Jahren FFP2-Maske).