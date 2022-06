Kolumne von Claudia Wessel, Grünwald

Raimund Bader, Kämmerer von Grünwald seit 2003, hat am Dienstagabend im Gemeinderat seinen nun wirklich allerletzten Zahlenmarathon hingelegt, bevor er in ein paar Monaten in Altersteilzeit geht. Wie immer lauschten die Gemeinderäte und Verwaltungsmitarbeiter andächtig den Millionenbeträgen, die Bader quasi auswendig und auf jede Kommastelle genau rezitierte. Vorgestellt wurde die Jahresrechnung 2021, die Bader als die fünftbeste seiner Laufzeit charakterisierte. Die beste hatte er nach seiner Erinnerung 2009 präsentiert.

Auch dieses Mal gab es viel Plus zu vermelden. So etwa stieg die Gewerbesteuereinnahme von 185 081 850,45 Euro im Jahr 2020 auf 227 519 237,52 in 2021, also um 22, 93 Prozent. Vorwiegend durch diese Einnahme kam die erneut sensationelle "freie Spitze" zustande, die Summe, die aus dem Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt - den Sparstrumpf, wie Bader gerne sagt - überführt werden kann. Sie stieg gegenüber dem Vorjahr um 40,44 Prozent auf sagenhafte 93 618 799,97 Euro.

Während Bader immer weiter Zahlen um Zahlen referiert, versuchen alle Anwesenden, aufmerksam und interessiert zu schauen, gerade so, als würden sie jeden einzelnen Posten im Geiste nachvollziehen, einordnen und wertschätzen. Tatsächlich aber befindet sich wohl der Zahlenmeister auf der Überholspur, während die meisten Anwesenden in der 30er-Zone tuckern. Wichtig ist ja auch nur, dass man weiß, wohin die Autobahn in Grünwald führt, nämlich weiterhin in ein Land des Wohlstands, Kommastellen hin oder her.

Mit einer Bemerkung aber schafft es Bader an dem Abend, einen aus dem Millionen-Dämmerschlaf zu holen: Die Hundesteuer-Einnahme ist ebenfalls gestiegen, von 24 750,99 Euro in 2020 auf 26 491,67 in 2021, also um rund 1741 Euro. Bei derart übersichtlichen Summen kann man es riskieren, während Bader weiter Zahlen vorträgt, im Kopf auszurechnen, um wie viele Hunde dann die Population in Grünwald gestiegen ist. Bei 25 Euro pro Hund und Jahr kommt man - ok, der Handyrechner darf helfen - auf knapp 70 Hunde, die sich 2021 zusätzlich in der 11 000-Einwohner-Gemeinde niedergelassen haben. Auf der Hundewiese dürfte inzwischen entsprechend mehr los sein. Liebe Straßlacher und andere Besucher mit Hund: Bitte nicht mehr einfach mit dem Auto an der Grünwalder Eierwiese anhalten und die Tiere zum Gassigehen schicken. Das hat den Grünwaldern noch nie gefallen. Jetzt aber ist es dort eindeutig zu voll.