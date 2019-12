Im Jugendzentrum Grünwald (JUZ), Südliche Münchner Straße 7, wird im kommenden Jahr jeden Mittwoch gekocht. Alle Kinder von acht Jahren an können mitmachen und selbst entscheiden, was sie zubereiten und dann gemeinsam essen wollen. Los geht es am Mittwoch, 8. Januar. Kochstunde und ist immer von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mitessen darf natürlich nur, wer auch beim Kochen mitmacht.