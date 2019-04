28. April 2019, 22:28 Uhr Grünwald Klangmächtige Klarinettisten

Zum Abschluss des 36. Treffens des Klarinettenchores der Deutschen Klarinetten-Gesellschaft präsentiert das ungewöhnliche Ensemble, das sich aus circa 40 Klarinettisten aus allen Regionen Deutschlands zusammensetzt am Sonntag, 5. Mai, eine Matinée in Grünwald. Schauplatz ist der August-Everding-Saal und auf dem Programm stehen Originalwerke und Arrangements von Georg Friedrich Händel, Modest Mussorgski, Harry Stalpers, Alexis Ciesla und Lucien Caillet. Die Leitung hat Christof Hilger. Der Klarinettenchor der Deutschen Klarinetten-Gesellschaft besteht seit 2002. Mitglieder sind Hobby- und Berufsmusiker aus ganz Deutschland. Sie treffen sich zweimal pro Jahr zu einem Probenwochenende mit Abschlusskonzert an wechselnden Orten in Deutschland. Das Konzert beginnt um 11 Uhr, der Eintritt ist frei.