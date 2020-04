Mit einem strahlenden Lächeln hält Frieda W. ihre Umarmungskarte in der Hand. "Ich habe seit Wochen meine Angehörigen nicht mehr gesehen", sagt die Bewohnerin der Parkresidenz Helmine Held. Kinder der Grundschule in der Grünwalder Dr.-Max-Straße haben die Umarmungskarten auf Initiative des Elternbeirats gebastelt und hygienisch einwandfrei und kontaktlos ins Heim gesandt, in dem Besuchsverbot herrscht.