12. Oktober 2018, 22:09 Uhr Grünwald Jubiläumsfest auf der Geothermie-Anlage

Eigentlich schätzen Geothermiebetreiber kalte Tage, an denen ihre Kunden die Heizungen aufdrehen. Dass an diesem Samstag, 13. Oktober, laut Wetterbericht die Sonne vom Himmel lachen wird, ist dennoch im Sinne der Grünwalder Geothermiegesellschaft (EWG), feiert sie doch mit einem Tag der offenen Tür auf der Geothermie-Anlage in Laufzorn zehnjähriges Bestehen. Ministerin Kerstin Schreyer spricht, Landrat Christoph Göbel, Bürgermeister Jan Neusiedl und EWG-Geschäftsführer Andreas Lederle. Der Tag der offenen Tür dauert von 10 bis 16 Uhr, von 9.30 Uhr an fährt ein Shuttle-Service im Halbstundentakt vom Gymnasium ab. Von 11 Uhr an gibt es Führungen, im Festzelt bayerischen Imbiss, draußen Aktivitäten wie Torwandschießen. Von 11.30 Uhr an geben Sportler wie Triathletin Daniela Kleiser Autogramme. Um 14 Uhr startet ein Ballonweitflug-Wettbewerb um 15 Uhr wird ein kostenloser Hausanschluss verlost.