Ein 81-jähriger Fußgänger ist in Grünwald von einem Geländewagen angefahren und schwer verletzt worden. Der Rentner war am Donnerstag gegen 15 Uhr auf der Fußgängerfurt entlang der Oberhachinger Straße unterwegs. Als er die Tölzer Straße überqueren wollte, kam ein 56-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit seinem Jeep auf der Oberhachinger Straße angefahren. Er fuhr ortseinwärts und wollte laut Polizei nach links in die Tölzer Straße einbiegen. Es fuhr den Rentner an, der schwer verletzt mit dem Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Während der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen im Kreuzungsbereich. Die Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.