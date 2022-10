Kolumne von Michael Morosow, Grünwald

Im Leben eines Bürgermeisters gibt es Termine, die schlichtweg nicht aufzuschieben sind. Wenn es einer dennoch wagt, dann kann so etwas schnell in die Hose gehen. Der Grünwalder Rathauschef Jan Neusiedl ist am Dienstag in der Sitzung des Gemeinderats völlig überraschend mit einer zweifelsohne dringlichen Angelegenheit konfrontiert worden, und er hat, das vorweggenommen, die Herausforderung bravourös gemeistert. "Ich habe jetzt zwei Flaschen Wasser getrunken und muss mal kurz", teilte er den Mitgliedern des Gremiums mit, das sich gerade mit der Neugestaltung der Ortsmitte beschäftigte. Dann machte er sich auf den Weg dorthin, wohin sprichwörtlich auch der Kaiser zu Fuß geht.

Doch ehe er den Saal verlassen konnte, meldete sich - auf den letzten Drücker sozusagen - die Gemeinderätin Bettina Schreyer von den Grünen zu Wort und unterbrach des Bürgermeisters Toilettengang mit einer Wortmeldung, die offenbar ebenfalls unaufschiebbar war, weil es sie sonst wohl sprichwörtlich zerrissen hätte. "Nur ganz kurz...", leitete sie ihre Frage ein mit Blick auf den bereits austretenden Neusiedl. Weiter kam Schreyer nicht, denn der Bürgermeister entgegnete, bevor es vielleicht ihn selbst leibhaftig zerrissen hätte, kurz und knapp: "Ich muss auch nur ganz kurz."

Dass sich der darauf folgende Tagesordnungspunkt um die Sanierung des öffentlichen WCs an der Wilhelm-Keis-Straße drehte, ist sicher nur Zufall. Aber auch hier blitzte die 00-Kompetenz des Rathauschefs auf: Nachdem aller Druck von ihm gewichen war, berichtete er geradezu schwärmerisch von der Qualität der Sanitärmodule an Münchner U-Bahnhöfen und sagte: "Es macht wirklich Spaß, da rein zu gehen." Es bleibt die Erkenntnis, dass der Grünwalder Bürgermeister kann, wenn er muss.