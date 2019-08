In diesem Sommer veranstaltet die Internationale Musikakademie München erstmals Meisterkurse in der Musikschule Grünwald. Dabei unterrichten Professoren Nachwuchssolisten aus aller Welt. Der Cellist und Gründer der "12 Cellisten der Berliner Philharmoniker" Wolfgang Böttcher gibt von Dienstag, 27., bis Freitag, 30. August, öffentliche Kurse im Richard-Strauss-Saal, von 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr. "Junge Cellisten können den Ernst und die Leidenschaft des großen Meisters direkt erleben und sich inspirieren lassen" erklärt Kumi Konaga, Vorsitzende der Academy of Music. Das Abschlusskonzert ist am Samstag, 31. August, im Richard-Strauss-Saal, Beginn 15 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.