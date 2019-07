5. Juli 2019, 22:05 Uhr Grünwald Heldenmusik zum Finale

Man spricht ja gerne von "viel besungenen Helden " und auch Sagen, Mythen und Märchen haben immer wieder Komponisten und Tondichter dazu angeregt, den überlieferten dramatischen Stoff in musikalische Gewänder zu kleiden. Die Ensembles der Musikschule Grünwald treffen sich am Samstag, 13. Juli, im August-Everding-Saal zu einem klangvollen Rendezvous, das entsprechend inspiriert ist. Beim Abschluss des Musikschuljahres unter dem Motto "Märchen, Sagen, Helden" wirken die große Bläserband "Green Stars" mit, der Frauenchor "First Ladies", die "Groove in Green"-Bigband, der "Deep River"-Gospelchor, das Vokalensemble "Independent Women" und diverse weitere Combos und Ensembles. Das krönende Finale bestreitet das große Symphonieorchester - ein Kooperationsprojekt der Musikschulen Grünwald und Unterhaching. Karten für das Konzert kosten fünf, ermäßigt drei Euro. Sie können im Vorverkauf erworben werden in der Musikschule Grünwald, Ebertstraße 1.