6. Februar 2019, 21:50 Uhr Grünwald Hartz-IV-Familien sollen Erziehungsgeld behalten

Wenn es nach den Grünwalder Grünen geht, sollen auch Hartz-IV-Familien künftig das kommunale Erziehungsgeld behalten dürfen. Die Gemeinde zahlt seit 2010 auf Antrag von der Geburt bis zur Einschulung monatlich 100 Euro an Grünwalder Kinder, auf Hartz-IV-Leistungen wird dieser Betrag allerdings angerechnet. Grünen-Gemeinderätin Ingrid Reinhart begründete ihren Antrag am Dienstag im Gemeinderat damit, dass gerade Familien, die Arbeitslosengeld II empfangen, nicht von der Unterstützung profitierten, obwohl sie es am nötigsten hätten. Reinhart beruft sich auf die jüngste Einigung im monatelangen Streit zwischen Staatsregierung und Bundesregierung, wonach das bayerische Familiengeld aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr auf Hartz-IV angerechnet werde.