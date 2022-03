Das Gymnasium Grünwald nimmt Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine auf, die bei Familien in Grünwald eine Bleibe gefunden haben. Am Montag war für die 21 Jungen und Mädchen der erste Schultag. Dazu wurden sie gemeinsam mit ihren Begleiterinnen von Schulleiterin Birgit Korda in der Aula willkommen geheißen. Für die ukrainischen Kinder und Jugendlichen wurde durch die Schule ein Programm zusammengestellt, das laut Mitteilung der Schule einen Mix aus Deutschunterricht, Unterricht in ukrainischen Fächern und betreutem Freizeitprogramm beinhaltet. Ein Teil des Unterrichts könne dabei durch eine ukrainische Deutsch-Dozentin bestritten werden, die aus Kiew habe flüchten müssen und gemeinsam mit ihrer Tochter in München eine Bleibe gefunden habe. Sie spreche gut Deutsch und diene somit auch als Mittlerin zwischen der Schule und den ukrainischen Gästen. Zusätzlich werden den Kindern und Jugendlichen deutsche Schülerinnen und Schüler als "Buddys" an die Seite gestellt, die sie an der Schule betreuen. Zusätzlich hat sich ein Absolvent des Gymnasiums, der Russisch spricht, bereit erklärt, die ukrainischen Gäste zu begleiten und für sie zu übersetzen. Auf Initiative von Lehrkräften und Schülern wurde zudem eine Spendenaktion gestartet. Dabei wurden lebensnotwendige Dinge wie zum Beispiel Kleidung von den Familien der Grünwalder Gymnasiasten gesammelt.