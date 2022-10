Von Michael Morosow, Grünwald

Es soll ein architektonisches Schmuckstück werden, das bereits Geschichte atmet, bevor der erste Bewohner einzieht - das neue Ensemble Geiselgasteig am Ortseingang von Grünwald mit dem Gebäude der historischen, aber nicht mehr betriebenen Gaststätte "Grünwalder Einkehr" in der Mitte. Wer wissen will, was auf dem circa 3000 Quadratmeter großen Areal an der Nördlichen Münchner Straße entstehen wird, könnte einen Blick auf mehr als hundert Jahre alte Postkarten werfen, die das alte Ensemble mit Wirtshaus, Salettl und Kapelle zeigen, damit ein beliebtes Ausflugsziel der Münchner bereits im frühen 20. Jahrhundert. So in etwa soll es hier ausschauen, wenn in zwei oder drei Jahren die Schlüssel übergeben werden. In seiner Sitzung am Dienstagabend hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, die von Laurent Brückner vom gleichnamigen Architekturbüro vorgestellten Entwürfe zu billigen und eine öffentliche Auslegung der Pläne vorzubereiten.

Geplant ist eine Mischung aus Wohnen und Gewerbe

Wie bereits zwei Wochen zuvor im Ausschuss für Planen und Entwicklung haben sich nun auch die Mitglieder des Gemeinderats ausnahmslos sehr angetan gezeigt von den Entwürfen, Alexander Steininger (CSU) sprach gar von einem "Glücksfall für die Gemeinde". Es wird ein Vierseithof mit drei Gebäuden, in denen vorwiegend Wohnungen entstehen werden, zur Straßenseite hin aber auch Gewerbeflächen. Die neuen Eigentümer hätten es sich zur Aufgabe gemacht, den Charakter der Grünwalder Einkehr und des ganzen Ensembles aufrechtzuerhalten. Die Nutzung für das Ensemble sei noch nicht im Detail festgelegt. Klar sei aber, dass es eine Mischung aus Wohnen und Gewerbe sein werde, wobei letzteres noch nicht definiert sei, sagte Brückner. Der Erhalt des historischen Gasthauses war indes nicht die ursprüngliche Absicht der Investorengruppe gewesen, die das Gebäude abreißen lassen wollte, worauf die Gemeinde flugs eine Veränderungssperre für diesen Bereich erließ und die Investoren schließlich von diesem Vorhaben ablassen mussten, vor allem, nachdem der Landesdenkmalrat die Gaststätte gemeinsam mit der gegenüberliegenden Kapelle Heilig Blut zum "Ensemble Geiselgasteig" erklärt und sich auch der damalige Kunstminister Bernd Sibler (CSU) eingemischt hatte.

Umso besser kommt jetzt das neue Konzept bei Bürgermeister Stefan Neusiedl (CSU) und dem Gemeinderat an. Das Postkartenmotiv gestalterisch in die Gegenwart zu führen, so lässt sich nun das Vorhaben formulieren, das mit der dazu geeigneten Architektursprache vorangetrieben werden soll. Sogar die historisch dokumentierte Allee-Situation werde entlang der Straße wiederhergestellt werden, kündigte Brückner an. Eine Brücke schlagen zwischen städtischem Leben und ländlichem Charakter sollen dabei auch die Baustoffe. Ruhige ziegelgedeckte Dächer ohne sichtbare Dachfenster auf der straßenzugewandten Seite, weiße Putzstrukturen und Holz-Elemente werden laut Plan das Erscheinungsbild prägen. Erhalten werden dabei auch die historischen Fenster, die ohne Fensterläden auskommen werden. Den Sonnenschutz gewährleistet eine Spezialverglasung mit innen angebrachtem Blendschutz. Am Ende soll auch der ursprüngliche, aber verlustig gegangene Eindruck einer Schwaige neu entstehen. Die Pläne werden noch im November öffentlich ausgelegt.