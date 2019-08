Zum fünften Mal in Folge lädt der Grünwalder Gewerbeverband dazu ein, am langen weißen Tisch Platz zu nehmen und einen gemütlichen Abend bei "Grünwald leuchtet" zu verbringen. Termin ist Mittwoch, 11. September, von 16 Uhr an. Der Gewerbeverband versorgt die Teilnehmer mit Getränken und verschiedene Grünwalder Gastronomen kümmern sich um die kulinarische Verpflegung. Der Luitpoldweg leuchtet dabei in verschiedenen Farben, große Leuchtobjekte schmücken diverse Standorte rund ums Fest.

Highlights sind die Wasser-Licht-Musik-Spiele und eine Feuershow, die kurzfristig die Nacht erhellt. Das Bernhard Ullrich Quartett begleitet das Publikum durch den Abend. Die Geschäfte rund um den Luitpoldweg bieten verschiedene Attraktionen an und sind an dem Mittwoch bis 22 Uhr geöffnet. Ausweichtermin bei Regen ist Donnerstag, 12. September. Der Eintritt ist frei.