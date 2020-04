Die Gemeinde Grünwald lehnt es aufgrund der Coronakrise ab, sich an einer Aktion zu beteiligen, die auch in München läuft: Mit weißen Fahnen als Zeichen des Friedens will die Landeshauptstadt in diesem Jahr an die Befreiung vom Nationalsozialismus am 30. April 1945 erinnern. Das Kulturreferat in München unterstützt diese Aktion und Oberbürgermeister Dieter Reiter hat die Schirmherrschaft übernommen. Die Münchner Bürger sind ebenfalls aufgerufen, weiße Fahnen und Tücher aus ihren Fenstern zu hängen, am liebsten auch mit der Aufschrift: Tag der Befreiung. Ergänzt wird diese Aktion mit einem Online-Museum, wo Bürger ihre privaten Fotos aus der NS-Herrschaft hochladen, da ja im Augenblick keine Veranstaltungen stattfinden können. Michael Ritz, FDP-Gemeinderat, fragte bei Bürgermeister Jan Neusiedl (CSU) an, ober er diese Aktion auch für Grünwald unterstützen würde. Viele Bürger, mit denen er gesprochen habe, seien dafür. "Es passt für mich nicht in die Landschaft, in der Coronakrise weiße Laken aus dem Fenster zu hängen, weil man weiße Laken zur Zeit eher mit Krankheit und Tod verbindet als mit Frieden", sagte dagegen Stephan Weidenbach, Zweiter Bürgermeister (CSU). Man könne da gerne privat mitmachen, aber nicht von der Gemeinde initiiert. "Wir haben zur Zeit andere Dinge zu bewältigen."