"Der Umgangston und die Gesprächskultur" im Grünwalder Gemeinderat sind Gründe dafür, dass Corinna Gast, erst 2020 frisch für die Grünen gewählt, jetzt ihr Mandat aufgegeben hat. "Ich fühle mich nicht mehr wohl. Jedes Mal nach der Sitzung bin ich niedergeschlagen, weil jegliche Veränderung abgeblockt wurde, und dafür ist mir auf Dauer meine Zeit und mentale Gesundheit zu schade", teilte die 23-Jährige am Dienstagabend in der Sitzung mit. Weiterhin beginne nun ihr letztes Studienjahr im Fach Tiermedizin, das praktische Jahr mit vielen Nacht- und Wochenenddiensten und dann das Staatsexamen. Auch aus diesem Grund müsse sie sich ihre Zeit nun besser einteilen. Von ihrem Nachfolger Holger Ladewig erhofft sich die Studentin, dass er für "frischen Wind" im Gemeinderat sorgen wird. Der selbstständige Ingenieur, der zum ersten Mal in einem politischen Gremium ist, freut sich nach eigenen Worten auf die Aufgabe, bittet aber um Nachsicht. "Ich muss mich erstmal einarbeiten."