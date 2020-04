Dinkelbrot "Billigold", wahlweise mit Olivenöl, Tapenade, Aioli, Oliven, Spargelsalat mit Kirschtomaten und Zitronen-Chili-Vinaigrette, bayerisches Entrecôte vom Simmentaler Rind, wahlweise natur oder mariniert, dazu Chimichurri, Rostbratwurst, Riesengarnelenspieße, Pulled Wildlachs, für die Vegetarier Auberginen-Carpaccio und Feta-Pfanne - am Samstag von 16 Uhr an werden die Bewohner von circa 50 Haushalten in Grünwald synchron das gleiche Menü essen, eine riesige Grillparty veranstalten. Allerdings natürlich nicht gemeinsam am selben Ort, sondern jeder in seinem Garten. "Ein einzigartiges gemeinsames Erlebnis" wollen die Teilnehmer erschaffen. Trotz Corona.

Neue Wege gehen - das ist im Grunde das, was Marco Hank, 50, der die Idee zu "Grünwald grillt" hatte, hauptberuflich macht. Er bietet mit seiner Grünwalder Firma "Strategieberatung für Sport und speziell Golfanlagen". Eine solche Beratung sei durchaus notwendig, erzählt Hank, denn viele Golfclubs leiden unter Nachwuchsmangel. Nicht etwa, weil die junge Generation den Sport nicht mag, sondern eher, weil sie sich nicht so gerne langfristig festlegen möchte, wie das bei den meisten Golfclubs noch immer notwendig ist.

Doch junge Menschen am Anfang ihrer Karriere möchten vielleicht noch einmal den Ort wechseln oder sie sind überhaupt Fans von anderen Konzepten, sie scheuen die "feste Bindung" an einen Club, so Hank. Er empfiehlt deshalb flexiblere Verträge.

Während der Corona-Krise ruht seine Beratungstätigkeit fast vollständig, weil die Clubs alle geschlossen sind. Er sei jedoch nicht unterbeschäftigt, betont er, denn er hat eine Tochter im Grundschulalter, die jetzt mit "Home-Schooling" zu tun hat, wobei er auch gefragt ist. Die Probleme der Kinder sind ihm gerade deshalb auch sehr präsent. "Sie möchten gerne ihre Freunde treffen, aber es geht nicht. Es ist tragisch für die Kinder, weil sie es nicht verstehen." Auch deshalb hatte Hank die Idee für die Grill-Aktion. Sie kam ihm, als die Familie am Wochenende vor Ostern ein Bild per Whatsapp bekam: von Freunden aus Grünwald, die gerade in ihrem Garten grillten. Aus diesem Anlass begannen sie ein Telefonat per Facetime, das vor allem die Kinder sehr freute. "Es war so schön, dass wir Kontakt hatten und uns mitfreuen konnten", sagt Hank. Und so entwickelte er die Idee zu "Grünwald grillt". Informationen dazu gibt es in der gleichnamigen Facebook-Gruppe. Dort sollen dann auch alle Teilnehmer ihre hoffentlich amüsanten Fotos und Erlebnisse beim Ferngrillen mit Freunden posten - die besten werden prämiert. Interaktion zwischen den Mitgrillern soll es via Social Media geben, und auch darüber, dass viele das gleiche Rezept verwenden.

Doch die Aktion geht über den puren Spaß hinaus, denn sie soll gleichzeitig eine Unterstützung der kleinen Grünwalder Geschäfte sein, die es in der Coronakrise schwer haben. Denn viele Grillpartys bedeuten auch viel Bedarf. Dafür hat die Metzgerei Bauch angeboten, Entrecôte bereit zu halten. Der Biobäcker "Brotzeit" bietet für die Grillfeier sein Brot des Monats zum Spezialpreis an und alles andere mit zehn Prozent Rabatt. Im Bistro "La Cigale" kann man drei unterschiedliche Weine erwerben. Zu den Angeboten passend hat ein Freund Hanks, ein ehemaliger Chefkoch, die Rezepte entworfen.

Weitere Informationen gibt es auch auf der Website www.grünwald-grillt.de.