Mitarbeiter der Falknerei Schreyer (hier bei einer Vorführung in Erding im August) sind im Oktober in Grünwald zu Gast.

Am 8. Oktober macht eine Falknerei auf der Burg Station und führt in das Handwerk ein.

Raubvögel, die über der Burg Grünwald kreisen: Dieses Spektakel kann man am Samstag, 8. Oktober, bewundern, sofern es nicht regnet. Von 11 bis 15 Uhr findet bei gutem Wetter der alljährliche Greifvogeltag statt. Vorführungen der Falknerei Schreyer mit den bewundernswerten Tieren gibt es um 11.30 Uhr und um 13.30 Uhr. Im Burghof vertreten sein werden einheimische Arten mit unterschiedlicher Flügelspannweiten, darunter Falke, Bussard und Adler.

Wer genau von der "Stammmannschaft" der Falknerei mit auf die Burg reisen darf, wird erst kurzfristig vorab entschieden - spannend wird es in jedem Fall. Beim Greifvogeltag erfahren kleine wie große Burgfans, welche Eigenarten die einzelnen Tiere haben und wie spannend das Training mit den gefiederten Luftakrobaten sein kann. Bei den beiden Shows, die jeweils etwa eine Dreiviertelstunde dauern, erhalten alle die Möglichkeit, die Vögel im freien Flug aus nächster Nähe zu beobachten und aktiv am Abenteuer Falknerei teilzunehmen. Dabei wird es auch darum gehen, Einblicke in Geschichte und Entwicklung des Berufsstandes zu geben.

Vor, zwischen und nach den Shows besteht die Möglichkeit, das Burgmuseum zu besuchen. Die Burg Grünwald ist Zweigmuseum der Archäologischen Staatssammlung in München. Der Eintritt zur Greifvogelshow ist kostenlos, um eine Spende wird jedoch gebeten. Das Burgmuseum kann zum regulären Eintritt besucht werden. Die Veranstaltung findet nach den dann aktuellen Corona-Regeln statt.