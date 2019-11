Das Geothermie-Heizkraftwerk in Laufzorn der Erdwärme Grünwald ist beim Praxisforum "Geothermie. Bayern" in München als eines der leistungsstärksten Geothermie-Heiz- und Kraftwerke in Bayern prämiert worden. Die renommierte Auszeichnung ging zudem an die Stadtwerke München für ihr Geothermie-Heizwerk in Riem. Zur Verleihung kam Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) zu den Kongressteilnehmern ins Haus der Bayerischen Wirtschaft. Er kündigte dabei einen Masterplan Geothermie an, um das Potenzial dieser Versorgungsform noch weiter zu entwickeln und den Ausbau zu koordinieren. Ziel sei es, Geothermie in den Mittelpunkt der Wärmewende zu rücken, sagte er.