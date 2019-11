Gemeinderätinnen führen Grünen-Liste an

Die amtierenden Gemeinderätinnen Ingrid Reinhart und Susanne Kruse führen die Kandidatenliste der Grünen für die Gemeinderatswahl in Grünwald an. Danach folgen jeweils abwechselnd ein Mann und eine Frau, wobei nicht alle Kandidaten Parteimitglieder sind. In einer Pressemitteilung betonen die Grünen, dass sie eine bunt gemischte Liste zusammengestellt haben, mit Menschen aus allen Altersstufen, die unterschiedliche Berufe und Interessen haben. Als Ziel nennen die Grünen unter anderem, dass Grünwald eine verkehrssichere Gemeinde für Fußgänger und Fahrradfahrer mit einer schön gestalteten Ortsmitte wird. Auch mehr Transparenz und Bürgernähe im Rathaus stehen auf der Agenda.

Die Kandidaten der Grünen für den Grünwalder Gemeinderat: 1. Ingrid Reinhart, 2. Susanne Kruse, 3. Holger Ladewig, 4. Bettina Schreyer, 5. Michael Rohls, 6. Inge Eisermann, 7. Martin Harbauer, 8. Ann-Marie Hollinger, 9. Helmut Geiselbrechtinger, 10. Corinna Gast, 11. Lukas Kruse, 12. Ute Kapuschinski, 13. Manfred Siering, 14. Barbara Hurnaus, 15. Raphael Hollinger, 16. Ingrid Bäumler, 17. Fritz Maier, 18. Ursula Regner, 19. Karl Rosenheimer, 20. Eva Mueller, 21. Walter Kraus, 22. Mirana Helle-Hagedorn, 23. Engelbert Ausfelder, 24. Marlies Siering