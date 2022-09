Hella Neusiedl-Hub freut sich, dass die Gemeinde Grünwald ihre Anregung aufgegriffen und Fehler auf einer Gedenkplatte für Opfer des Zweiten Weltkrieges auf dem Friedhof korrigiert hat. Bei der Recherche für ihr Buch "Spuren der Grünwalder Vergangenheit 1933-1945" war der Grünwalderin aufgefallen, dass auf der bisherigen Gedenkplatte Namen und Dienstgrade falsch geschrieben waren. Gefertigt wurde die neue Gedenkplatte von der Grünwalder Bildhauerin Barbara Hoyer, von der schon die alte stammte.

Im März 2020 hatte Neusiedl-Hub die Gemeinde über die Fehler informiert, jetzt entdeckte sie die korrigierte Version bei der Vorbereitung ihrer nächsten Führung für die Volkshochschule. Dankenswerterweise, so Neusiedl-Hub, habe die Gemeinde auf der neuen Platte nicht nur Namen und Dienstgrade korrigiert, sondern auch ihre Anregung aufgegriffen und die abgekürzten Dienstgrade der in Grünwald gefallenen Wehrmachtssoldaten sowie der am 7. September 1945 in Geiselgasteig abgeschossenen britischen Besatzung des Lancaster-Bombers ausschreiben lassen. Bei ihren Führungen über den Friedhof hatte die Grünwalderin festgestellt, dass Abkürzungen wie Uffz. für Unteroffizier, Sgt. für Sergeant oder F/O für Flying Officer in der Bevölkerung nicht mehr geläufig sind.

Zudem hat die Gemeinde die Berufsbezeichnungen der in Grünwald getöteten Zivilisten ergänzen lassen - eine Anregung, die Neusiedl-Hub von Klaus Mayring erhalten hat. Mayring ist der Enkel des Schneidermeisters Alois Kestermann, der am 21. September 1942 zwei Tage nach einem Luftangriff auf sein Haus am Forstwg 6 an Bombensplittern im Bauchraum starb.

Die Führung "Spaziergang über den Grünwalder Waldfriedhof" mit Hella Neusiedl-Hub findet am Samstag, 8. Oktober ,von 14 bis 16 Uhr statt. Treffpunkt an der Aussegnungshalle des Waldfriedhofs, Tölzer Straße 43. Eine Anmeldung bei der VHS (Telefon 089/641 11 82) ist erforderlich.