12. November 2018, 21:53 Uhr Grünwald Führung durchs Heizwerk

Seit Oktober 2011 beliefert die Erdwärme Grünwald GmbH Haushalte mit geothermisch erzeugter Wärme. Geothermie bedeutet ganz grob: Das Tiefenwasser gibt seine Wärme an das Wasser im Fernwärmenetz ab und wird abgekühlt wieder in die Tiefe geleitet. Die Volkshochschule bietet am Mittwoch, 14. November, von 14 bis 15 Uhr eine Führung im Heizkraftwerk Laufzorn in Oberhaching an. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung im VHS-Büro vorher erforderlich unter Telefon 089/641 11 82. Die Führung durch das hochmoderne Heizwerk und die zukunftsweisende Technologie macht klar, welch hoher finanzieller und technischer Aufwand nötig ist, um eine Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu erreichen.