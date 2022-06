Fronleichnams-Prozession in Grünwald.

Die Gläubigen im Landkreis München haben ganz offensichtlich einen sehr guten Draht zum Herrgott. Und so hielt er über die vielen Prozessionen, die am Donnerstagvormittag allerorten durch die Straßen zogen, schützend seine Hand. Erst am Nachmittag gingen hier und da kurze Gewitterschauer nieder. So aber konnten die Katholiken ungestört unter strahlend weiß-blauem Himmel erstmals seit zwei Jahren wieder ihre Fronleichnamsprozessionen abhalten, wie hier in Grünwald. Die beiden vergangenen Jahre waren die Feierlichkeiten Corona-bedingt weitestgehend ausgefallen. In Grünwald traf der Fronleichnamsumzug günstiger Weise mit dem Dorffest zusammen, das der Burschenverein aktuell veranstaltet, sodass die Teilnehmer anschließend zum Weißwurstessen ins Festzelt einkehrten. Auch dagegen hatte der Herrgott offenbar nichts einzuwenden - das Wetter zeigte sich nach der kurzen Gewitterunterbrechung wieder von seiner besten Seite.