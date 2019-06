27. Juni 2019, 22:01 Uhr Grünwald Frauen-Sommerempfang

Der erste Sommerempfang der neu gegründeten Frauen-Union Grünwald findet am 5. Juli von 19.30 Uhr an in der Grünwalder Einkehr statt. Dazu sind alle interessierten Damen eingeladen. Über "100 Jahre Frauenwahlrecht: Wie weit sind wir?"spricht die bayerische Sozialministerin Kerstin Schreyer (CSU). Anschließend genießen die Teilnehmerinnen bei Speis und Trank den Sommerabend.