Während wir Menschen bei Wind und Kälte bei einer Tasse Tee im warmen Wohnzimmer sitzen, müssen Waldtiere ohne diese Annehmlichkeiten durch den Winter kommen. Eine im Herbst angefressene Fettschicht, ein dicker maßgeschneiderter Wintermantel und vor allem Nichtstun helfen ihnen dabei. Sie leben quasi auf Sparflamme und da kommt jeder Sonnenstrahl recht, wie hier für das Damwild in seinem Gehege am Forsthaus in Wörnbrunn.