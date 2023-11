So war es 2016: In einer Traglufthalle im Grünwalder Ortsteil Wörnbrunn wurden etwa 300 Asylsuchende untergebracht - es blieb alles ruhig.

Von Lisa Marie Wimmer, Grünwald

In Grünwald ist die Welt noch in Ordnung: Es gibt kaum Kriminalität, keine Obdachlosen, die Straßen sind sauber und wenn der Bürgermeister auf die Straße geht, grüßt er seine Gemeindemitglieder mit Namen. Doch nun scheinen schwarze Wolken am Grünwalder Himmel aufzuziehen: Es sollen wieder Flüchtlinge in ihrer Gemeinde untergebracht werden. Vor allem bei Frauen schürt die Nachricht Ressentiments.