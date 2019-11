Das gemeinsame Herbstkonzert von Blasorchester, der Jugendblaskapelle der Freunde Grünwalds und der Junior-Band Green Stars der Musikschule findet am Samstag, 16. November, in der Mehrzweckhalle im Freizeitpark, Ebertstraße 1, in Grünwald statt. Beginn ist um 19 Uhr, die Karten kosten zehn Euro, Besucher bis zu 18 Jahren sind frei. Das Programm reicht von Michael Jacksons "Thriller" über Medleys der Filmmusik und Arrangements vom Disney-Film "Frozen" bis zu Werken wie "The Witch and the Saint" von Steven Reinecke.