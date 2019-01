30. Januar 2019, 22:13 Uhr Grünwald Ferienprogramm verleiht Flügel

Das Ferienprogramm im vergangenen Jahr in Grünwald war wieder ein großer Erfolg. Davon berichteten am Dienstagabend im Gemeinderat die Organisationsleiterinnen Victoria Maehrholz und Dido Lutz. 698 Kinder belegten allein im Sommer 1310 Kurse. In den Oster-, Pfingst- Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferien zusammen machten 1731 Kinder mit.

"Wurzeln und Flügel" sollte man seinen Kindern verleihen, zitierte Lutz. "Wir geben den Kindern Flügel." Tauchen, Trommeln mit selbst gebauten Cajon-Trommeln, Meerjungfrauenschwimmen oder das Bauen von Hütten auf dem Aktivspielplatz - die Kinder lernten beim Ferienprogramm ihre Fähigkeiten kennen und würden gefordert.

7800 Programmhefte wurden 2018 gedruckt, die Website www.ferienprogramm-gruenwald.de erneuert und für mobile Geräte optimiert, da 70 Prozent der Eltern die Seite mobil aufriefen, so Maerholz. Mit einem Gerücht wolle sie aufräumen, sagte sie außerdem: "Nicht alle Kurse sind am ersten Tag ausgebucht." Den meisten Kindern könne man ihre Wünsche erfüllen, entweder indem man einen Zusatzkurs anbiete oder durch individuelle Lösungen. Enttäuscht werde quasi niemand. 95 000 Euro ist das Budget für das Ferienprogramm. Ausgegeben habe man aber 2018 nur rund 80 000 Euro.