Die beabsichtigte Express-S-Bahn zum Münchner Flughafen ist nach Ansicht der FDP "nicht verhandelbar". Seit seiner Öffnung im Jahr 1992 fehle dem Flughafen eine Anbindung an das Regional- und Schnellbahnnetz, so FDP-Landratskandidat Michael Ritz. "Mit der S-Bahn benötigt der Fluggast stolze 40 bis 45 Minuten, um zum Terminal im Erdinger Moos zu gelangen." Doch die Idee einer Express-S-Bahn scheine Medienberichten zufolge "erst mal auf Eis gelegt worden zu sein". Für Ritz eine unhaltbare Entwicklung: "Da am Flughafen München bereits der Fernbahnanschluss versäumt wurde, muss nun wenigstens alles darangesetzt werden, dass es eine Express-S-Bahnverbindung in die Innenstadt geben wird."

Wenn zwei Drittel der Fluggäste zur An- und Abreise ihren privaten Pkw nutzten, sei das eine verkehrs- und umweltpolitische Bankrotterklärung der bayerischen Staatsregierung. Darüber hinaus seien die S-Bahnen zum und vom Flughafen bereits heute komplett überlastet. Der Grünwalder FDP-Politiker fordert Landrat Christoph Göbel (CSU) auf, den Druck auf seine Parteikollegen in Land und Bund zu erhöhen, damit die Express-S-Bahn verwirklicht werde.