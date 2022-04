Das renommierte Fauré-Quartett mit dem Oberhachinger Dirk Mommertz genießt es, wieder regelmäßig Konzerte zu geben - ob in den USA oder jetzt in Grünwald. Das Publikum kehrt mancherorts allerdings nur zögerlich zurück.

Großartige Momente schaffen. Unmittelbare Momente. Live. Auf der Bühne. Wer möchte als Musiker dem Publikum nicht kollektiv den Atem rauben? Einen ganzen Konzertsaal elektrisieren. Man darf behaupten: Den vier Mitgliedern des Fauré-Quartetts ist das in ihrer gemeinsamen, mehr als 25-jährigen Karriere schon häufiger gelungen. Ein Konzert während ihrer jüngsten Nordamerika-Tournee im März zeitigte indes in dieser Hinsicht noch mal neue Erfahrungsdimensionen. Als sie aus Mussorgskys "Bilder einer Ausstellung" das berühmte Schlussbild "Das große Tor von Kiew" vortrugen, standen die Konzertbesucher in der Stadt Urbana/Illinois auf. "Das waren sehr berührende Momente, von hoher Symbolkraft", sagt Dirk Mommertz, als er davon berichtet.

Der Pianist des Fauré-Quartetts war aber nicht nur wegen dieses besonderen Aktes des Solidarität mit der Ukraine angetan von der Tournee - die Konzerte in den USA und Kanada waren allein schon auch deswegen speziell, weil sie endlich nach mehrfacher Verlegung als Teil der ursprünglichen Jubiläums-Tour stattfinden konnten. Das 1995 an der Hochschule für Musik Karlsruhe gegründet Fauré-Quartett hatte 2020 die meisten seiner zum 25-Jährigen geplanten Auftritte absagen müssen. Auch das Konzert, das an diesem Donnerstag, 7. April, im Grünwalder August-Everding-Saal stattfinden wird, gehört in diese Reihe. Das Jubiläumsprogramm: drei Lieder op. 23 von Namensgeber Gabriel Fauré und zwei Klavierquartette von Ernest Chausson und Robert Schumann. Für Mommertz ist der Auftritt im Isartal quasi ein Heimspiel. Der 47-Jährige, der auch Vize-Präsident der Münchner Musikhochschule ist, wohnt in Oberhaching. "Für mich ist das ein Katzensprung."

Der im Odenwald aufgewachsene Mommertz hat darüber hinaus einen langen Bezug zu Grünwald wegen seiner dort wohnenden Tante, die er immer wieder besuchte. "Ich verbinde damit Kindheitserinnerungen. Grünwald war lange das einzige, was ich von München und Umgebung kannte." Nun, die Schönheit des Isartals weiß er auch heute noch zu schätzen und den ob seiner guten Akustik gerühmten August-Everding-Saal kennt er wie seine drei Kollegen Erika Geldsetzer (Violine), Sascha Frömbling (Viola) und Konstantin Heidrich (Violoncello) auch schon ziemlich gut, der jüngste Auftritt war 2017. "Es ist ein besonderer Saal", sagt Mommertz.

Anders als in früheren Zeiten, als man hier vor vollem Haus spielte, ist die Resonanz bisher aber suboptimal. Es gibt noch etliche Karten. "Das ist ein Phänomen, das man derzeit überall sieht und es trifft auch die großen Säle", so Mommertz. Das im Durchschnitt nicht mehr allzu junge Klassik-Publikum kehrt teils nur zögerlich in die Konzertsäle zurück. Einerseits spielt wohl Vorsicht eine Rolle, vielleicht auch ein Tick Bequemlichkeit und Entwöhnung: manch Abonnent verzichtet derzeit lieber auf das Live-Erlebnis, da er ja seine angestammten Plätze eh nicht einnehmen kann oder sich speziell um Karten kümmern müsste. "Die Frage ist, wie schaffen wir es, diese Lücke wieder zu füllen, wie schaffen wir es, dass die Leute diesen Schritt wieder gehen", so Mommertz. "Es wäre schön, wenn die Leute wieder unbefangen in ein Konzert gehen könnten und diese Angst vor dem anderen, die uns in den vergangenen Jahren ja auch anerzogen wurde, zu überwinden." Dabei sei das unmittelbare Klangerlebnis unersetzlich, das bestätigten immer wieder die Menschen, die jetzt wieder in die Konzerte gingen.

Dass das Fauré-Quartett, das als Pionier unter den renommierten Klavier-Quartetten gilt und mit dem Echo-Klassik und Preis der Deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet wurde, fähig ist, solche "magischen Momente" zu schaffen, da besteht wenig Zweifel. Die vier Mitglieder haben sich in ihrer Laufbahn immer wieder neu inspiriert, innovative Projekte realisiert (etwa Arrangements von Popsongs gespielt) und verstehen sich nach knapp 27 Jahren des Zusammenspielens offenbar immer noch gut. "Sonst würde es nicht funktionieren" sagt Mommertz und lacht. "Jeder von uns hat sein Lebenskonzept parallel zum Quartett umgesetzt und wir hatten viele glückliche Momente." Die schlimmsten Jahre aus professioneller Sicht seien in der Tat die vergangenen von der Pandemie geprägten gewesen.

Jetzt gelte es aber wieder, den virtuosen Schwung mitzunehmen. Das Publikum in Grünwald darf sich auf ein schönes Programm freuen: Das sinnlich-romantische Klavierquartett A-Dur des Franzosen Chausson ist dabei das am wenigsten bekannte Stück, schwierig und abwechslungsreich. Schumanns Klavierquartett Es-Dur dagegen dürfte Klassikfreunden vertrauter sein, vor allem das wunderbare Andante cantabile. Gesanglich in jeder Hinsicht ist auch das Werk Gabriel Faurés (1845 bis 1924), der im Gründungsjahr des Quartetts 150 Jahre alt geworden wäre. Seine drei Lieder op.23, welche die vier Virtuosen vortragen, sind vom namhaften Dresdner Arrangeur Dietrich Zöllner für Klavierquartett arrangiert worden. "Bei Fauré muss es immer singen", sagt Mommertz. "wir haben uns gefragt, ob es auch ohne Worte funktioniert, und das tut es." Offenbar so gut, dass er diese Konzerterfahrung verspricht: "Für einen Moment ist das Publikum dann ganz verzaubert."

Das Konzert ist am Donnerstag, 7. April, im August-Everding-Saal, Beginn 20 Uhr. Karten gibt es über www.gemeinde-gruenwald.de/kultur und am Kiosk Urban, Auf der Eierwiese 1, in Grünwald sowie über die Reservix-Ticket­hotline: 01806/700 733.