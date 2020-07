Orlando Galarraga hilft mit Medikamenten, Lebensmitteln und baut aktuell in Ecuador für einen Jungen und dessen Opa eine kleine Hütte.

Orlando Galarraga hilft von Grünwald aus seinen Landsleuten in Ecuador, die stark unter der Corona-Pandemie leiten

Orlando Galarraga ist Unternehmer und lebt in Grünwald. Während der Coronakrise macht er sich besonders viele Sorgen um seine Landsleute daheim. Deshalb engagiert er sich für die Ecuadorhilfe e.V. mit Sitz in München. Die SZ sprach mit ihm.

SZ: Sie leben in Grünwald und engagieren sich für Ecuador. Warum?

Orlando Galarraga: Ich bin gebürtiger Ecuadorianer und seit 2003 in der Region München beheimatet. Als ich sehr jung war, habe ich mit der katholischen Kirche und mit verschiedenen Hilfsorganisationen gearbeitet. Das ist ein Teil meines Lebens. Hier in Bayern geht es uns gut. Ich konnte einen Beruf erlernen und 2019 Carnes & Cervezas Gastronomische Beratung gründen. In anderen Ländern sieht es ganz anderes aus. Ich helfe gerne, wo ich kann. Außerdem kenne ich Birgit Strauß, seit 17 Jahren, und Delia Holzhäuser, seit 2017, vom Münchner Verein Ecuadorhilfe.

Wie ist die Situation in Ecuador angesichts der Coronakrise?

Schon davor hat das Gesundheitssystem in Ecuador nicht funktioniert. Die Korruption und die falsche Politik sind katastrophal. Während der Coronakrise ist alles nur noch schlimmer geworden. Die Politiker sind mit der ganzen Situation total überfordert. Viele Menschen sind gestorben und niemand konnte helfen. Die Armut und die Coronakrise haben das ganze Land in ein sehr tiefes Loch fallen lassen.

Welche Hilfe brauchen die Menschen dort vor allem?

Das ist eine sehr schwierige Frage. Die Bildung und Gesundheit gehen vor. Leider können wir nicht viel tun. Deswegen versuchen Birgit und Delia kleine Projekte durchzuführen oder kleinen Familien zu helfen. Wir wissen, wie wichtig es ist, ein bisschen Glück im Leben zu haben. Wir helfen mit Medikamenten, Lebensmitteln und jetzt bauen wir für einen Jungen namens Bayron und seinen Opa eine kleine Hütte.

Der Tourismus dort ist offenbar zusammen gebrochen, weil vor allem Europäer gerne in das Land gereist sind. Aber im Moment geht eine Reise nur mit Quarantäne. Wie wird wohl die Zukunft aussehen?

Nicht nur Europäer, Menschen aus der ganzen Welt kommen jedes Jahr nach Ecuador. Wegen der Coronakrise müssen die Hotels, Restaurants, öffentlich Transporte und kleine Geschäfte ums Überleben kämpfen. Ein paar Freunde von mir mussten sofort zurück nach Deutschland fliegen. Die Konditionen sind sehr schlecht. Und wenn jemand trotzdem dort bleibt, kann er nicht durch das Land weiter reisen. Die Zukunft? Ich habe keine Ahnung. Es ist einfach sehr schwierig zu glauben, dass in ein paar Monaten oder Jahren alles gut sein wird. Wir brauchen in Ecuador ein stabiles Grundgesetz, Grundrechte, Politiker und Minister, die das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Das und viel mehr wird leider in den nächsten Jahren nicht passieren.

Wann planen Sie eine Reise in Ihr Heimatland?

Mit meiner Firma und meiner Weiterbildung habe ich momentan viel zu tun. Für Herbst 2021 plane ich zwei oder drei Wochen Urlaub in meiner Heimat. Ich hoffe, bis dahin hat sich alles wieder ein bisschen beruhigt.