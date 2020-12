Seit vier Jahren bietet Hella Neusiedl-Hub für die Volkshochschule Radtouren durch Grünwald zu Relikten aus der Zeit von 1933 bis 1945 an. Ausgehend von diesen Führungen ist ein Buch über die NS-Zeit in Grünwald entstanden, das jetzt in einer erweiterten Neuauflage erschienen ist. Die im März veröffentlichte erste Auflage war binnen drei Monaten ausverkauft. Dank der Berichte weiterer Zeitzeugen hat die Autorin drei zusätzliche Schauplätze recherchiert und in die Neuerscheinung aufgenommen. Anhand eines Ortsplans aus dem Jahr 1934 wird an 38 Schauplätzen beschrieben, was dort geschehen ist und wer dort gelebt hat. Die Zeitreise beginnt auf dem Bavariafilmgelände und führt über den Ortskern bis zum Gut Laufzorn. Durch die Darstellung bedeutsamer Orte und tragischer Schicksale soll Geschichte im täglichen Umfeld erlebbar werden. Das gebundene Buch ist für 20 Euro bei der Autorin erhältlich (Tel.:089/641 56 17, hella.neusiedl-hub@t-online.de) oder in der Buchhandlung Rupprecht (Tel.: 089/641 04 71), die es in Grünwald und den angrenzenden Orten kostenlos liefert.