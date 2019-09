Anlässlich der ersten bayerischen Demenzwoche findet in Grünwald unter Anleitung von Uschi Kneidl ein ortsgeschichtlicher Rundgang statt. Auf den Spuren des alten, bäuerlichen Grünwalds werden am Dienstag, 17. September, Anwesen im Ortszentrum besucht und deren Geschichte erzählt. Der Rundgang dauert etwa 45 Minuten. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen in der Gemeindebibliothek Grünwald. Treffpunkt ist um 15 Uhr vor dem Rathaus. Die Teilnahme ist kostenlos. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, sollen Interessierte sich bis 13. September in der Gemeindebibliothek Grünwald oder unter der Telefonnummer 089/641 24 70 anmelden.