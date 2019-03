1. März 2019, 22:02 Uhr Grünwald Elegant swingende Standards

Bernhard Ullrich und Three Wise Men begeistern beim Jubiläumskonzert von "Jazz in Grünwald"

Von Udo Watter, Grünwald

Der Mann, der an diesem Abend besonders im Rampenlicht steht, ist kein ausgewiesener Showman. Bernhard Ullrich gibt sich auf der Bühne nicht lässiger als er ist, Körpersprache und Mimik sind eher unaufgeregt, er fokussiert sich aufs Wesentliche: auf der Klarinette oder dem Saxofon so versiert zu spielen, dass er mit seinen drei Partnern eine kongeniale Menage à quatre bildet, die den Swing ins Publikum trägt. Nachdem er den Standard "Poor Butterfly" beendet hat und dabei vor allem seine solistischen Qualitäten mit warm schwebenden Klangfarben demonstriert hat, lässt sich der 53-jährige Grünwalder freilich zu einer kleinen, für seine Verhältnisse fast extrovertierten Geste hinreißen: Er imitiert mit seinen beiden Händen das Flattern des "armen Schmetterlings" und lächelt.

Man darf davon ausgehen, dass er auch sonst diesen Abend im Bürgerhaus Römerschanz genoss: Flankiert von drei exzellenten Partnern - den Three Wise Men alias Frank Roberscheuten (Sax, Klarinette), Rossano Sportiello (Piano) und Martin Breinschmid (Schlagzeug, Vibrafon) - zelebrierte Ullrich eine Hommage an den klassischen Swing. Es ist ein besonderes Konzert vor ausverkauftem Haus, gefeiert wird das zehnjährige Bestehen von "Jazz in Grünwald", auch wenn es diese Reihe eigentlich schon seit 2008 gibt. Bernhard Ullrich, der künstlerische Leiter, der im vergangenen Jahrzehnt so renommierte Größen wie Klaus Doldinger, Dusko Goykovich, die Echoes of Swing, oder Diknu Schneeberger in seine Heimatgemeinde geholt hat, wird von Bürgermeister Jan Neusiedl vor Konzertbeginn entsprechend gewürdigt: "Die Reihe ist nicht mehr wegzudenken aus dem Kulturleben Grünwalds", sagt der. Es ist vor allem der klassische Jazz, Stücke, die gleichsam swingen und grooven, welche das Publikum schätzt. Und davon hört es auch an diesem Jubiläumsabend jede Menge: der Niederländer Roberscheuten, der in New York lebende Italiener Sportiello, der Österreicher Breinschmid und der Grünwalder Ullrich sind alle großartige Solisten. Sie verstehen es, mit Finesse zu improvisieren und spielen sich quasi geschmeidig die klanglichen Bälle zu. Rhythmisch und technisch schwierige Passagen schweben leicht und lässig in den Raum hinein. "Mit solchen Musikern macht es unheimlich viel Spaß", schwärmt Ullrich, "Wir sprechen alle die gleiche Sprache." Die Sprache des Jazz, der Improvisation, die Sprache eleganter Klangkultur. Ob Stücke von Duke Ellington oder George Gershwin, Standards wie "Flamingo" oder "Tea for Two", oder humorvolle Eigenkompositionen von Roberscheuten, ob mit packendem Groove oder federleichter Melancholie - der Abend atmet die Klasse, die man etwa auch in einem guten New Yorker Jazz Club erwarten würde.

Breinschmid, der meisterhafte Perkussionist, der mit Ullrich auch in anderen Ensembles zusammenspielt, zeigt dabei die erstaunlichsten solistischen Intermezzi: mal klöppelt er auf einer eigens auf die Bühne gebrachten Leiter rauf und runter, mal an einer Palette von Whiskyflaschen entlang. Bemerkenswert ist nicht nur sein Tempo, sondern auch die Vielfalt an Klangnuancen, die er dabei zustande bringt. Beim Zusehen entschlüpft sogar dem inwendigen Genießer Ullrich ein breiteres Lächeln.