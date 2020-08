Ausflügler und Mountainbiker bescheren den Beamten der Polizeiinspektion Grünwald immer mehr Einsätze. Leider hielten sich nicht alle Erholungssuchenden an die Regeln entlang der Isar, erklärte der neue Inspektionsleiter Andreas Forster der Stimmkreisabgeordneten und bayerischen Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) bei deren Besuch. Zum Zuständigkeitsbereich der PI 32 gehören die Gemeinden Grünwald, Straßlach-Dingharting, Pullach, Baierbrunn und Schäftlarn sowie der Forstenrieder Park östlich der Autobahn München Garmisch-Partenkirchen und der Grünwalder Forst - alles in allem eine Fläche von 113 Quadratkilometern mit mehr als 32 000 Einwohnern. Polizeihauptkommissar Forster, der zuvor im Bereich Cyber-Crime eingesetzt war, berichtete Schreyer, dass er und seine Kollegen des Öfteren zur Rettung von Bootsfahrern auf der Isar ausrücken müssten, auch "Wildradler", also Radfahrer, die abseits der bestehenden Radwege fahren, müssten immer wieder ermahnt werden. Der Dienststellenleiter erhofft sich von den geplanten "Isartrails" demnächst Abhilfe. Die Grünwalder Inspektion hat selbst zwei E-Bikes angeschafft, mit denen seitdem regelmäßig Fahrradstreifen gefahren werden, ein drittes ist vorgesehen. "Die Isarauen sind ein traumhaftes Naherholungsgebiet, aber auch ein sehr fragiles Ökosystem", sagt Schreyer dazu. "Ich bin sehr erfreut, dass unsere Polizei zum Schutz dieser Flächen reagiert und verstärkt auf Fahrradstreifen setzt." Durch die Corona-Pandemie habe die Zahl der Radfahrer stark zugenommen und Fahrradstreifen hätten eine ganz andere Möglichkeit durchzugreifen. "Denn leider gibt es auch unter Radfahrern schwarze Schafe, die sich rücksichtlos gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern verhalten", so Schreyer.