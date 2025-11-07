Zum Hauptinhalt springen

Angst im Münchner Nobel-VorortSie kommen mit Masken und fotografieren die Promi-Villen

Lesezeit: 6 Min.

Lisa Anderle aus Grünwald beobachtete schon öfter Menschen, die ihr Haus fotografierten - und fotografierte sie zurück.
Lisa Anderle aus Grünwald beobachtete schon öfter Menschen, die ihr Haus fotografierten - und fotografierte sie zurück. (Foto: Lisa Anderle)

Gibt das Hauspersonal Insider-Tipps für Einbrüche? Oder haben sich die Täter gar in der Nähe eingemietet? In Grünwald geht die Angst um. Wovor die Reichen jetzt zittern.

Von Lisa Marie Wimmer, Grünwald

Draußen dämmert es jetzt schon früh, die dunkle Jahreszeit ist angebrochen – und die Einbruchsaison eröffnet. Und wieder geht in einer bestimmten Gegend im Münchner Nobel-Vorort Grünwald, die es Kriminellen offenbar besonders angetan hat, die Angst um. Manche Anwohner haben das Personal als Tippgeber in Verdacht, andere vermuten, dass sich die Einbrecher irgendwo in der Nähe eingemietet haben. Und viele sind der Meinung, dass die Polizei nicht genug unternimmt, um sie zu schützen.

Zur SZ-Startseite

Neubiberger Kokain-Affäre
:„Man wird erpressbar, kann unter Druck gesetzt werden“

Der Neubiberger Bürgermeister hat eingeräumt, mit Kokain erwischt worden zu sein. Was bedeutet das und was könnte es für Folgen haben? Ein Suchtmediziner, eine Drogenberaterin und ein Jurist beantworten die wichtigsten Fragen.

SZ PlusVon Daniela Bode, Iris Hilberth und Bernhard Lohr

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite