Draußen dämmert es jetzt schon früh, die dunkle Jahreszeit ist angebrochen – und die Einbruchsaison eröffnet. Und wieder geht in einer bestimmten Gegend im Münchner Nobel-Vorort Grünwald, die es Kriminellen offenbar besonders angetan hat, die Angst um. Manche Anwohner haben das Personal als Tippgeber in Verdacht, andere vermuten, dass sich die Einbrecher irgendwo in der Nähe eingemietet haben. Und viele sind der Meinung, dass die Polizei nicht genug unternimmt, um sie zu schützen.
Angst im Münchner Nobel-VorortSie kommen mit Masken und fotografieren die Promi-Villen
Lesezeit: 6 Min.
Gibt das Hauspersonal Insider-Tipps für Einbrüche? Oder haben sich die Täter gar in der Nähe eingemietet? In Grünwald geht die Angst um. Wovor die Reichen jetzt zittern.
Von Lisa Marie Wimmer, Grünwald
