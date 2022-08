Durch ein aufgehebeltes Küchenfenster sind in den vergangenen Tagen Diebe in die Villa eines 61-jährigen Unternehmers in Grünwald eingestiegen und haben Schmuck und Bargeld erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, nutzten die bislang unbekannten Täter die vorübergehende Abwesenheit der Bewohner, um sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten an der nördlichen Münchner Straße zu verschaffen. Am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr war dem Hausmeister das nicht einsehbare aufgebrochene Fenster aufgefallen. Die Tat kann sich seit Donnerstag, 25. August, um 11 Uhr ereignet haben. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Telefon 089/29 10-0, oder einer anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.