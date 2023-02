Bei einem Einbruch in einem Anwesen in Grünwald haben bisher unbekannte Täter Accessoires und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Die Diebe drangen im Zeitraum von Mittwochnachmittag 14 Uhr bis Donnerstagmorgen 10 Uhr gewaltsam über die Terrassentür in das Haus ein und durchsuchten im Anschluss mehrere Räume. Dabei wurden sie auch fündig. Im Anschluss an ihre Tat konnten sie unerkannt flüchten.

Das Kommissariat der Münchner Polizei für Einbruchsdelikte hat die Ermittlungen übernommen und ruft Zeugen auf, sich zu melden. Wer Beobachtungen im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hubert-Hopf-Straße, Oberhachinger Straße und Tobrukstraße gemacht hat, kann sich an das Dezernat für Einbrüche (Telefon: 089/291 00) oder jede andere Polizeidienststelle wenden, um Auskünfte zu geben.