Zwei Einbrecher sind am Dienstagnachmittag in Grünwald in die Wohnung einer Rentnerin eingedrungen, haben die Räume nach Wertgegenständen durchsucht und schließlich einen Tresor und Bargeld mitgenommen. Wie die Polizei mitteilt, sind ein Mann und eine Frau in der Zeit zwischen 13 und 16.30 Uhr im Bereich der Rathausstraße in ein Mehrfamilienhaus gelangt und sollen dort gezielt die Wohnungstür der über 80-Jährigen aufgebrochen haben. Die Bewohnerin befand sich während der Tat nicht in der Wohnung. Eine Nachbarin bemerkte die Täter im Eingangsbereich des Gebäudes. Laut der später verständigten Polizei werden die Täter wie folgt beschrieben: Der Mann soll etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß sein und kurze schwarze Haare haben, die Frau circa 1,65 bis 1,70 Meter groß, etwa 40 Jahre alt sein, braune, etwas längere Haare haben und gebrochenes Deutsch sprechen. Wem im angegebenen Zeitraum etwas aufgefallen ist, insbesondere ein Pärchen, auf das die Beschreibung passt, wird gebeten, sich mit dem Kommissariat 53 der Münchner Polizei unter 089/2910-0 in Verbindung zu setzen.