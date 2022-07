Einen Einbrecher in die Flucht geschlagen haben am späten Freitagabend zwei Bewohner eines Grünwalder Hauses. Wie die Polizei mitteilt, hatten sie gegen 23 Uhr den Notruf gewählt, nachdem sie durch Einbruchsgeräusche aufgeweckt worden waren und mit ihrem Hund nach einem möglichen Eindringling gesucht hatten. Tatsächlich trafen sie auf einen bislang unbekannte Täter, der durch ein aufgebrochenes Fenster in das Haus gelangt war und sofort flüchtete. Die eingetroffenen Einsatzkräften begannen mit umfangreichen Fahndungsmaßnahmen, an denen auch ein Hubschrauber beteiligt war. Die Suche verlief erfolglos. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet.