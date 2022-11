Bei zwei Wohnungseinbrüchen über das vergangene Wochenende in Grünwald haben die bisher unbekannten Täter Beute im Wert von mehreren zehntausend Euro gemacht. Zunächst stiegen der oder die Täter am Samstag zwischen 19 und 20 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Bereich der Kaiser-Ludwig-Straße, Alpenveilchenstraße, Enzianstraße und Portenlängerstraße ein. Zwischen 18 und 20 Uhr am Sonntag verschafften sie sich ebenso mit Gewalt Zutritt zu einer Wohnung im Bereich Wörnbrunner Straße und Perlacher Straße. In beiden Fällen verließen die Einbrecher unerkannt den Tatort. Das für Einbrüche zuständige Kommissariat 53 des Polizeipräsidiums München hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.