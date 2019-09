"Das Buch Ihres Lebens." So lautet der Titel eines Kurses, der von 7. Oktober an als Schreibwerkstatt acht Mal jeweils montags von 10 bis 12 Uhr im Grünwalder haus der Begegnung in der Tobrukstraße 2 stattfinden wird. Im Kurs werden Interessierte fachkundig angeleitet, aus ihrer Vergangenheit ein eigenes Buch zu schreiben, die Leitung hat die Redakteurin Andrea Kästle. Ganz nach dem Motto: Bringen Sie ihr Leben zu Papier. Am Montag, 16. September, gibt es von 10 bis 12 Uhr eine Informationsveranstaltung zum Kurs. Die Kosten betragen 50 Euro zuzüglich 20 Euro Materialkosten.