Der Freitag bleibt für die Jugend ein besonderer Tag. In Grünwald gibt es vom 10. Januar an nun den "Freaky Friday" mit Party. Ins Jugendzentrum JUZ, Münchner Straße 7, eingeladen sind alle Kinder von acht Jahren an. Die Disco findet jeden Freitag von 17 bis 19 Uhr statt. Dort kann man chillen oder tanzen. Eine Besonderheit ist, dass die Gäste ihre eigene Musik erklingen lassen dürfen, von CD oder Smartphone. Auf der Playlist ist prinzipiell alles erlaubt mit Ausnahme von gewaltverherrlichenden und menschenfeindlichen Texten. Der Eintritt ist, frei Anmeldung nicht erforderlich.