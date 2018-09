27. September 2018, 22:12 Uhr Grünwald Defizit bei der Geothermie

Der Gemeinderat Grünwald hat den Beteiligungsberichten der Gemeinde an der Erdwärme Grünwald GmbH und der Geothermie Unterhaching Produktions-GmbH & Co. KG für das Jahr 2017 zugestimmt. Sie beziffern das Defizit der beiden Unternehmen auf knapp vier Millionen beziehungsweise acht Millionen Euro. Nach der Erhöhung des Anteils der Gemeinde über die Erdwärme GmbH an der Geothermie Unterhaching Ende 2017 sei ein Investitionsbetrag von sechs Millionen Euro nötig gewesen, begründete Gemeinderat und Mitglied im Geothermieausschuss Michael Ritz (FDP) die hohe Summe. Die nächste Sitzung des Ausschusses, in der es dann auch um inhaltliche Diskussion gehen wird, solle im November stattfinden, so Ritz.